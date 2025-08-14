Биткоин тарихий рекорд ўрнатди
АSTANА.Кazinform — Биткоин курси 124 минг долларни ташкил этиб, тарихий максимал даражага етди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Investing маълумотларига кўра, дунёдаги энг йирик криптовалюта сентябрь ойида фоиз ставкасининг мумкин бўлган пасайиши ва корпоратив харидларнинг ортиши ҳақидаги тахминларга кўра қўллаб-қувватланди. Биткоин ўтган ҳафтадан бери ўсиб бормоқда, бу Қўшма Штатлардаги ўртача инфляция маълумотлари билан қўллаб-қувватланди.
Барча етакчи криптовалюталар ўсди, кунлик муомалада эса нисбатан паст — тахминан 450 миллион доллар.
Эслатиб ўтамиз, июнь ойида биткоин Исроилнинг Эронга берган зарбалари фонида 104 000 доллардан пастга тушди.
Эслатиб ўтамиз, июль ойида Binance платформаси маълумотларига кўра, биткоин нархи ўзининг тарихий максимал қийматини янгилаб, 113 минг доллардан ошган эди.