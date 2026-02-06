Биткоин нархи пасаймоқда
ASTANA. Kazinform - Дунёдаги энг йирик криптовалюта - биткоин нархи 12 фоиздан кўпроққа пасайди ва 64 минг доллардан пастга тушиб, 2024 йил октябрь ойидаги даражасига етди, деб хабар беради Kazinform мухбири NBC Newsга таяниб.
CoinMarketCap маълумотларига кўра, биткоин 2025 йил 6 октябрда бир танга учун 125 минг долларга баҳоланган. Шундай қилиб, ўша вақтга нисбатан у 1,2 триллион доллардан ортиқ қийматни йўқотди. Бу инвесторларнинг ишончсиз валюталар - криптовалюталар ва технология компанияларининг акцияларидан воз кечиши билан боғлиқ. Улар пулларини олтин каби анъанавий активларда сақлашга ўтдилар.
Биткоин нархи 2025 йил февраль ойига нисбатан 35 фоизга пасайди. Олтин нархи эса, аксинча, 70 фоизга ошди.
Бу йилнинг дастлабки бир неча ойларида олтин 11 фоизга ошди, биткоин эса 26 фоизга пасайди.
Энг йирик биткоин сақловчиси Strategy акциялари 17 фоизга пасайди. Чунки, бу ташкилот йиллар давомида биткоин шаклида маблағ тўплаб келган. Ҳозирда унинг 713 мингта тангаси бор. Ҳар бирининг қиймати 76 минг долларга баҳоланмоқда.
Шунингдек, биткоин нархининг пасайиши туфайли Қўшма Штатлардаги энг йирик криптовалюта биржаси Coinbase акциялари пасайди. Circle молиявий компанияси ва Robinhood савдо платформаси ҳам шунга ўхшаш зарар кўрди.