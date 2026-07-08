Бишкекда янги оила қурганлар учун янги лойиҳа бошланди
ASTANA. Kazinform — Қирғизистон пойтахти Бишкек шаҳрида «Янги турмуш қурганларнинг дарахт экиши» номли янги экологик ва ижтимоий лойиҳа йўлга қўйилди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Бишкекдаги мухбири.
Бишкек шаҳар ҳокимлиги маълумотига кўра, янги турмуш қурган жуфтликлар ёш оиланинг рамзи сифатида ўзларининг шахсий дарахтини экишлари мумкин.
Лойиҳада иштирок этиш учун шаҳар ҳокимлигининг расмий сайти орқали камида икки ҳафта олдин ариза топшириш лозим. Иштирокчилар сана, вақт ва дарахт экиладиган жойни танлайди, шундан сўнг QR-код орқали тўловни амалга оширади.
Хизмат нархи ташкилотчилар томонидан таклиф этиладиган кўчатнинг илдиз тизимига қараб белгиланади:
- 10 апрелдан 25 октябргача ёпиқ илдиз тизимига эга кўчатларни экиш — 15 500 сом;
- эрта баҳорда 10 мартдан 10 апрелгача ва кузда 26 октябрдан 25 ноябргача очиқ илдизли кўчатларни экиш — 7 800 сом.
Лойиҳа Бишкек шаҳрини кўкаламзорлаштириш, экологик вазиятни яхшилаш ва атроф-муҳитга эҳтиёткорона муносабатни шакллантиришга қаратилган. Экилган дарахт янги оиланинг рамзига айланиб, улар билан бирга ўсади ва ҳаётдаги ушбу муҳим воқеанинг ёдгорлиги сифатида узоқ йиллар сақланиб қолади.