Бишкекда Қозоғистон-Қирғизистон муносабатларининг келажакдаги режалари муҳокама қилинди
ASTANА. Кazinform – Қирғизистон Вазирлар кабинети раисининг ўринбосари – Сув ресурслари, қишлоқ хўжалиги ва қайта ишлаш саноати вазири Эрлист Акунбеков Қозоғистоннинг Қирғизистондаги элчиси Рапил Жошибаев билан учрашди. Бу ҳақда Кабар агентлиги хабар берди.
Учрашувда Қирғизистон-Қозоғистон ҳамкорлигининг кенг кўламли масалалари муҳокама қилинди.
Қирғизистон Президенти Садир Жапаров ва Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ўртасидаги учрашувларда эришилган келишувларни амалга ошириш муҳимлигига алоҳида эътибор қаратилди.
Томонлар савдо-иқтисодий алоқаларга устувор аҳамият бериб, икки томонлама ҳамкорликни янада ривожлантиришга тайёр эканликларини билдирдилар.
Қишлоқ хўжалиги, инфратузилма, логистика ва сув-энергетика комплекси соҳаларидаги лойиҳаларни амалга оширишни қўллаб-қувватлаш муҳимлиги таъкидланди.
Вазирлар кабинети раисининг ўринбосари Эрлист Акунбеков Қирғизистон ва Қозоғистон ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари ўзаро манфаатдор бўлган барча масалалар бўйича ишончли мулоқот ва самарали ҳамкорлик учун асос бўлишига ишонч билдирди.
Учрашув якунида икки томон иштирокида бўлажак юқори ва олий даражадаги тадбирлар жадвали, шунингдек, шартномавий-ҳуқуқий базани кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон-Қирғизистон чегарасида саноат савдо-логистика мажмуаси ишга туширилади.