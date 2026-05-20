Бишкекда электросамокатларнинг тезлиги чекланади
BISHKEK. Kazinform - Қирғизистон пойтахти Бишкек ҳокимияти шахсий ҳаракатланиш воситалари учун максимал тезлик чегарасини соатига 25 км дан 15 км гача туширишни таклиф қилмоқда, деб хабар беради Kazinformнинг Бишкекдаги мухбири.
Тегишли қарор лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига тақдим этилди.
Ушбу чора шахсий ҳаракатланиш воситалари (ШҲВ) фойдаланувчилари ва пиёдаларнинг биргаликда ҳаракатланиши учун хавфсиз шароитлар яратишга қаратилган.
Ушбу чекловларга эҳтиёж пиёдаларнинг пиёдалар йўлакларида, паркларда ва жамоат жойларида ишлайдиган электросамокатлар билан тўқнашувлар сонининг кўпайиши билан боғлиқ.
Бундан ташқари, ҳозирги шаҳар инфратузилмаси ШҲВларнинг юқори тезликда хавфсиз ишлашига тўлиқ мослаштирилмаган.
Ҳужжатга кўра, ШҲВлар соатига 15 км тезлик чекловчиси билан жиҳозланган бўлиши керак. Агар ўрнатилган тезлик чекловчиси ўчирилган, ўзгартирилган, четлаб ўтилган ёки тўғри ишламаётганлиги аниқланса, ижарага берувчи компания Қирғизистон қонунларига мувофиқ жавобгар бўлади. Ушбу талабларнинг такрорий бузилиши ШҲВ ижара шартномасини бекор қилишга олиб келади.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йилда Бишкекда электр электросамокатларни ижарага беришни тақиқлаш таклифи киритилган эди.