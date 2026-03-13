Билли Жин Кинг кубоги: Қозоғистон ва Канада терма жамоалари сафида кимлар ўйнайди
ASTANА. Кazinform — 10-11 апрель кунлари Қозоғистон аёллар теннис жамоаси Астана шаҳридаги Beeline Arena кортларида бўлиб ўтадиган Билли Жин Кинг кубоги мусобақасида Канадага қарши ўйнайди.
Қозоғистон теннис федерацияси матбуот хизматининг хабар беришича, ушбу ўйинда мамлакат шарафини ҳимоя қиладиган теннисчилар аниқланди.
Янгиланган жамоа таркибида тажрибали ва ёш ўйинчилар бор:
— Анна Данилина (жуфтлик баҳслари, 6-ўрин WТА);
— Юлия Путинцева (76-ўрин WТА);
— Жибек Қуламбаева (жуфтлик баҳслари, 178-ўрин WТА);
— Аружан Сағиндиқова (871-ўрин WТА);
— Соня Жиенбаева (1018-ўрин WТА).
Миллий терма жамоа етакчиси, дунёнинг 3-ракеткаси Елена Рибакина ушбу ўйинда иштирок этмайди. Бу қарор Қозоғистон теннис федерацияси, спортчи ва унинг мураббийлар штаби томонидан қабул қилинди. Еленанинг бу йилги асосий мақсади дунёнинг биринчи рақамли теннисчиси унвони учун курашишдир. Агар қозоғистонлик теннисчи WТА рейтингида етакчилик қилса, бу Қозоғистон учун тарихий муваффақият бўлади. Шунинг учун барча саъй-ҳаракатлар бунга қаратилган.
Билли Жин Кинг рейтингида 4-ўринни эгаллаган Канада жамоаси 2023 йилги турнир ғолиби ва бу йил фаворитлардан бири ҳисобланади.
Шимолий Америка жамоаси Астанага қуйидаги таркиб билан келади:
— Виктория Мбоко (10-ўрин WТА),
— Габриэла Дабровски (жуфтлик баҳслари, 2-ўрин WТА),
— Марина Стакусиc (130-ўрин WТА),
— Бьянка Андрееску (165-ўрин WТА, жуфтлик баҳсларида 160-ўрин),
— Кайла Кросс (194-ўрин WТА, жуфтлик баҳсларида 131-ўрин).