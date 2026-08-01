Билли Жин Кинг кубоги финал босқичида қатнашадиган қозоғистонликлар рўйхати эълон қилинди
ASTANА. Kazinform - Қозоғистон теннис федерацияси Қозоғистон аёллар терма жамоасининг Билли Жин Кинг кубоги финалида иштирок этадиган таркибини эълон қилди.
22-27 сентябрь кунлари Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрида бўлиб ўтадиган жамоавий жаҳон чемпионатида ёш спортчилар жаҳон рейтингининг ТОП-10 талигидаги теннисчилар билан бирга мамлакат шарафини ҳимоя қиладилар.
Хусусан, дунёнинг 2-ракеткаси Елена Рибакина, жуфтликлар рейтингида 6-ўринни эгаллаган Анна Данилина, шунингдек, Юлия Путинцева, Жибек Қуламбаева, Соня Жиенбаева.
Жамоа сардори — Юрий Шчукин.
Қозоғистонликлар биринчи ўйинини Испания терма жамоасига қарши ўтказадилар. Чорак финал ўйини 23 сентябрь куни Қозоғистон вақти билан соат 14:00 да бошланади.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина танаффусдан кейинги биринчи турнирига тайёргарликни бошлади.