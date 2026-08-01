KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Билли Жин Кинг кубоги финал босқичида қатнашадиган қозоғистонликлар рўйхати эълон қилинди

    ASTANА. Kazinform - Қозоғистон теннис федерацияси Қозоғистон аёллар терма жамоасининг Билли Жин Кинг кубоги финалида иштирок этадиган таркибини эълон қилди.

    Билли Жин Кинг кубоги финал босқичида қатнашадиган қозоғистонликлар рўйхати эълон қилинди
    Фото: Қозоғистон теннис федерацияси

    22-27 сентябрь кунлари Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳрида бўлиб ўтадиган жамоавий жаҳон чемпионатида ёш спортчилар жаҳон рейтингининг ТОП-10 талигидаги теннисчилар билан бирга мамлакат шарафини ҳимоя қиладилар.

    Хусусан, дунёнинг 2-ракеткаси Елена Рибакина, жуфтликлар рейтингида 6-ўринни эгаллаган Анна Данилина, шунингдек, Юлия Путинцева, Жибек Қуламбаева, Соня Жиенбаева.

    Жамоа сардори — Юрий Шчукин.

    Қозоғистонликлар биринчи ўйинини Испания терма жамоасига қарши ўтказадилар. Чорак финал ўйини 23 сентябрь куни Қозоғистон вақти билан соат 14:00 да бошланади.

    Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина танаффусдан кейинги биринчи турнирига тайёргарликни бошлади.

    Теннис Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф