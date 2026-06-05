Бибисара Асаубаева Norway Chess Women 2026 халқаро шахмат турнири чемпионига айланди
ASTANА. Кazinform - Қозоғистонлик Бибисара Асаубаева Norway Chess Women 2026 халқаро шахмат турнирида муддатидан олдин 1-ўринни эгаллади, деб хабар беради ҚР Туризм ва спорт вазирлиги Спортни ривожлантириш дирекцияси матбуот хизмати.
25 май куни бошланган мусобақа (5 июнгача) Ослода (Норвегия) Deichman Bjørvika маданият марказида бўлиб ўтди.
Мусобақада 4 мамлакатдан (Хитой, Ҳиндистон, Украина ва Қозоғистон) дунёнинг энг яхши 6 нафар шахматчиси иштирок этди.
Бибисаранинг рақиблари: Цзюй Вэньцзюнь (Хитой) — амалдаги жаҳон чемпиони; Чжу Цзиньэр (Хитой) — жаҳон рейтингида 2-ўринни эгаллаган шахматчи; Хампи Конеру (Ҳиндистон) - жаҳон шахматининг таниқли вакили; Анна Музичук (Украина) — ўтган йилги «Norway Chess Women» турнири ғолиби; Дивья Дешмукх (Ҳиндистон) — Жаҳон кубоги ғолиби.
Ушбу турнир Бибисара учун дебют бўлди. Шунга қарамай, у турнир тарихидаги энг ёш иштирокчи ҳисобланади.
Турнир формати: мусобақа икки босқичли тизимда ўтказилди, яъни ҳар бир ўйинчи бир-бири билан икки марта ўйнади. Классик ўйинда дуранг натижа қайд этилган тақдирда, ғолиб "армагеддон" (махсус қоидаларга мувофиқ ўтказиладиган ҳал қилувчи ўйин, бу ғолибни албатта аниқлайди) орқали аниқланди.
Эслатиб ўтамиз, Бибисара Асаубаева Norway Chess Women мусобақасида яна пешқадамликни қўлга киритди.