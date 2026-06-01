Бибисара Асаубаева Norway Chess Women мусобақасида яна пешқадамликни қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Бибисара Асаубаева Ослода бўлиб ўтаётган Norway Chess Women мусобақасида жуда кучли ўйинлар ўтказмоқда ва олти турдан сўнг 9,5 очко билан якка ўзи пешқадамлик қилмоқда, деб хабар беради Кazinform агентлиги Norway Chess нашрига таяниб.
Бибисара Асаубаева тўртинчи турдан сўнг етти очко билан пешқадамлик қилди, аммо Дивья Дешмукх бешинчи турда уни ортда қолдирди. Дивья Чжу Цзиньэрни мағлуб этди ва 8,5 очко тўплади, Бибисара эса Анна Музичукдан дуранг ва армагеддонда мағлубиятдан сўнг саккиз очко билан қолди ва иккинчи ўринга тушиб кетди.
Олтинчи турда Асаубаева классик ўйинда Хампи Конеру (Ҳиндистон) билан дуранг ўйнади, кейин армагеддонда ғалаба қозонди ва бу уни яна пешқадамликка олиб чиқди.
Қозоғистонлик шахматчининг ҳозирги ҳолати:
- 6 та ўйин ўтказилди.
- классик шахматда 1 та ғалаба.
- классик шахматда 5 та дуранг.
- армагеддонда 3 та ғалаба.
- классик шахматда мағлубият йўқ.
Унинг энг яқин рақиблари: Дивья Дешмукх (Ҳиндистон) (8,5 очко), Жу Вэньцзюнь (Хитой) ва Анна Музичук (Украина) – ҳар бири 8 очкодан.
Эслатиб ўтамиз, Бибисара амалдаги жаҳон чемпиони Жу Вэньцзюнь ва бир нечта юқори рейтингли гроссмейстерлар каби жуда кучли ўйинчиларга қарши ўйнайди.
Эркаклар турнирида Уэсли Со (АҚШ) олти турдан сўнг 11,5 очко билан очиқ турнирда якка биринчи ўринни эгаллади.
Алиреза Фирузжа (Франция) 10 очко билан иккинчи ўринга тушиб кетди ва Винцент Каймер (Ғарбий Германия) 8 очко билан учинчи ўринга кўтарилиб, ўзининг турнирдаги илк ғалабасини қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, Бибисара Асаубаева Norway Chess Women-2026 турнирида жаҳон чемпионини мағлуб этди.