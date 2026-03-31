    20:37, 31 Март 2026 | GMT +5

    Бейбит Жуқаев Мексикадаги турнирда ғалаба қозонди

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 353-ракеткаси Бейбит Жуқаев Сан-Луис Потоси (Мексика) челленжер турнирининг иккинчи босқичига чиқди.

    Бейбит Жуқаев
    Фото: ҚР МОҚ

    Ақтау теннис мактаби битирувчиси биринчи раундда дунёда 491-ўринда турган франциялик Робин Катри билан тўқнаш келди.

    Биринчи сетда рақиблар брейк алмашгандан сўнг, Жуқаев тай-брейкда катта маҳорат кўрсатди - 7:6 (9:7).

    Иккинчи сетда Катри яққол устунликни кўрсатди - 6:1.

    Ҳал қилувчи учинчи сетда Бейбит ғалаба қозонди - 6:4.

    Икки соат 20 дақиқа давом этган баҳсда Жуқаев 10 та брейк-пойнтдан тўрттасидан, шунингдек, 6 та эйсдан фойдаланди. Катри 11 та эйс, 6 та брейк (9 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.

    Бейбит Жуқаев чорак финалга чиқиш учун дунёда 387-ўринда турган канадалик Ден Мартин билан рақобатлашади.

    Теглар:
    Теннис Бейбит Жуқаев Спорт Мексика
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
