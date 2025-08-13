Бейбит Жуқаев Мексика турнирида иккинчи рақибидан устун келди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 206-ракеткаси Бейбит Жуқаев Канкун (Мексика) челленжер турнирига йўлланма олди.
Саралаш турнири финалида қозоғистонлик теннисчи дунё рейтингида 360-ўринни эгаллаб турган испаниялик Пабло Льямас Руисга қарши кортга чиқди.
Биринчи сетда Бейбит тай-брейкда матонат кўрсатди - 7:6 (7:4). У иккинчи сетни 6:4 ҳисобида якунлади.
Бир соату 42 дақиқа давом этган баҳсда Жуқаев 7 та эйс билан бирга 3 та брейк-пойнтни фойдаланди. Руис 11 та эйс ва 2 та брейк (5 та брейк) билан ажралиб турди.
Шу тариқа, асосий тўрга йўл олган Бейбит Жуқаев биринчи даврада дунёнинг 97-ракеткаси австралиялик Тристан Скулкейтга қарши кортга чиқади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина Цинциннати турнирининг тўртинчи босқичига йўл олгани ҳақида хабар берган эдик.