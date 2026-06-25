Беш ой ичида 1,2 миллиондан ортиқ қозоғистонлик Ўзбекистонга ташриф буюрди
TASHKENT. Kazinform – Жорий йилнинг дастлабки беш ойида Ўзбекистонга 5,3 миллиондан ортиқ хорижий сайёҳ ташриф буюрди, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, хорижий сайёҳлар сони ҳисобот даврида 27,3 фоизга ошган. Саёҳатчиларнинг аксарияти Қирғизистон (1,5 миллион киши), Қозоғистон (1,2 миллион киши) ва Тожикистон (1,2 миллион киши) фуқаролари.
Шунингдек, Россия (465 минг киши), Афғонистон (198 минг киши) ва Хитой (178 минг киши) фуқаролари улуши устунлик қилади.
Қўмита маълумотларига кўра, сайёҳларнинг аксарияти Тошкент, Самарқанд, Бухоро ва Хива шаҳарларининг диққатга сазовор жойларига ташриф буюрган.
Бундан ташқари, яқинда Ўзбекистон Давлат божхона қўмитаси Стратегик режалаштириш ва божхона процедураларини оптималлаштириш департаменти бошлиғи
Фарҳод Олимжонов Kazinform агентлигига интервью бериб, саёҳатчилар риоя қилиши керак бўлган қоидаларни баён қилди.
Шунингдек, жорий йил март ойида Қозоғистон ва Ўзбекистон чегарасида жойлашган Атамекен - Сирдарё божхона назорат пункти таъмирдан сўнг қайта очилди.
Аввал хабар қилинганидек, Centrum Air авиакомпанияси самолётлари 13 июндан бери «Тошкент – Қостанай – Тошкент» йўналиши бўйича рейсларни амалга ошириб келяпти.