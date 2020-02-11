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    10:02, 11 Феврал 2020 | GMT +6

    Бердибек Сапарбаев Жамбил вилояти ҳокими етиб тайинланди

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    NUR-SULTAN. Kazinform – ҚР Президенти Фармонига биноан, Бердибек Сапарбаев Жамбил вилояти ҳокими етиб тайинланди, деб хабар беради Kazinform Ақорда матбуот хизматига ҳавола қилиб.

    Бердибек Машбекович САПАРБАЕВ 1953 йил 9 февралда Қизилўрда вилояти Жанақорған тумани Бесариқ овулида таваллуд топган. 1977 йилда Алмати Халқ хўжалиги институтини «Иқтисодиёт ва моддий-техник таъминлаш» йўналиши бўйича тамомлади. Иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

    У 2019 йил август ойидан бери ҚР Бош вазири ўринбосари лавозимида ишлаб келди.

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