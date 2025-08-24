Бельгияда ишлаш учун рухсатномалар бериш тартиби янгиланмоқда
ASTANA. Kazinform — 2026 йилдан бошлаб Бельгияда “ягона рухсатнома” бериш жараёни 90 кундан ошмаслиги керак. Бу ҳақда АЗЕРТАДЖ The Brussels Times газетасига таяниб хабар беради.
Мамлакат жорий йил ноябрь ойигача Европа Иттифоқининг янги қоидаларини жорий этиши шарт, бу эса юқори малакали ва талабга эга бўлган мутахассисларга рухсат бериш тартибини соддалаштиради.
"Ягона рухсатнома" - бу яшаш ва ишлаш учун рухсатномани бирлаштирган тартиб. Ушбу процедура иккита алоҳида ариза топшириш заруратини йўқ қилади.
Янги директива чет эллик ишчиларга ҳужжатларни қайта топширмасдан иш берувчини ўзгартиришга, шунингдек, узайтириш тўғрисидаги ариза кўриб чиқилаётган вақтда рухсатномасини автоматик равишда узайтиришга имкон беради.
2023 йилда Бельгияда 21 мингга яқин шундай рухсатномалар берилган, уларнинг 65 фоизи Фландрия минтақасида берилган.
ACV касаба уюшмаси вакили Стефан Пирсманнинг сўзларига кўра, бу жараён ҳозирда олти ойдан кўпроқ вақтни олиши мумкин.
Янгиланган қоидаларнинг мақсади - бюрократик тўсиқларни камайтириш, жараённинг шаффофлигини ошириш ва Европа Иттифоқига аъзо бўлмаган мамлакатлар фуқароларининг меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилишдир.
Аввал Бельгия парламенти аъзолари оилаларни бирлаштиришни чекловчи ҳукумат қонун лойиҳасини қабул қилгани ҳақида хабар берган эдик. Ушбу схема мамлакатда қонуний истиқомат қилувчи чет эл фуқароларига бир ёки бир нечта оила аъзоларини олиб келиш имконини беради.