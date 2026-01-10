OZ
    11:21, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Беларусь ва Таиланд ўртасида тўғридан-тўғри авиарейслар йўлга қўйилди

    ASTANA. Kazinform — Беларусь Ташқи ишлар вазирлиги Таиланд билан тўғридан-тўғри авиарейслар йўлга қўйилганини эълон қилди. Минскдан Паттайяга биринчи рейс амалга оширилди, деб хабар беради вазирлик матбуот хизмати.

    Беларусь и Таиланд установили прямое авиасообщение
    Фото: Белавиа

    Парвознинг очилиш маросимида Беларусь ташқи ишлар вазирининг биринчи ўринбосари Сергей Лукашевич иштирок этди.

    Таиландда 9 январда парвозни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди. Унда Беларусь Республикасининг Вьетнамдаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси Владимир Боровиков, шунингдек, “Белавия” авиакомпаниясининг расмий вакиллари гувоҳ бўлишди.

    Беларусь Ташқи ишлар вазирлиги маълумотларига кўра, 11 январда Минск-Пхукет йўналишида янги рейс йўлга қўйилиши режалаштирилган, бу икки мамлакат ўртасида тўғридан-тўғри рейслар имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради.

    Эслатиб ўтамиз, Air China авиакомпанияси Алмати ва Чэнду Тяньфу(Хитой Халқ Республикаси), Сичуань провинциясининг маъмурий маркази ўртасида тўғридан-тўғри рейсларни йўлга қўйди.

