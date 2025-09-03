“Байтерек” Пекинда Хитойнинг энг йирик банклари билан шартномалар пакетини имзолади
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг ХХРга расмий ташрифи доирасида “Байтерек” МБХ” АЖ делегациясининг ХХРнинг асосий молия институтлари билан бир қатор учрашувлари бўлиб ўтди, шунингдек, Қозоғистон-Хитой ишбилармонлар кенгашининг 8-йиғилишида тижорат ҳужжатлари имзоланди, деб хабар беради Kazinform.
Делегацияга холдинг бошқаруви раиси вазифасини бажарувчи Ерсаин Хамитов бошчилик қилди. China Development Bank (CDB), Bank of China, China Investment Corporation (CIC) ва Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) раҳбарияти билан бўлиб ўтган музокараларда холдинг бошқаруви раиси ўринбосари Тимур Онжанов, шунингдек, Қозоғистон тараққиёт банки ва Baiterek Venture Fund (BVF) раҳбарлари иштирок этди.
Томонлар саноат, инфратузилма, энергетика ва агросаноат комплексидаги лойиҳаларни барқарор молиялаштириш устуворлигини тасдиқладилар. Қозоғистон томони ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, технологиялар трансфери, кадрлар тайёрлаш, ESG стандартларига риоя қилиш ва хатарларни адолатли тақсимлашга эътибор қаратди.
CDB билан кредит лимитини очиш ва 10 миллиардга ошириш имконияти билан 5 миллиард юанлик чизиқни тақдим этиш истиқболлари муҳокама қилинди. Bank of China билан капитал бозори воситалари ва инфратузилма лойиҳалари учун ҳисоб-китоблар ишлаб чиқилди. CIC билан биргаликда инвестициялар ва пилот лойиҳаларни ишга тушириш ҳамда институционал инвесторлар иштирокида “CIC – Марказий Осиё” жамғармасини яратиш масалалари кўриб чиқилди.
Учрашувининг асосий натижаси “Байтерек” холдинги ва ICBC ўртасида 1 миллиард юанлик келишув доирасида 500 миллион юанга кредит шартномаси имзоланиши бўлди.
“Байтерек” ва ICBC Asia ўртасида юандаги облигациялар чиқариш бўйича ҳамкорлик меморандуми, шунингдек, BVF, «Zhaik Petroleum Ltd» ва Хитойнинг “Сан Бао” компанияси иштирокида метанол ишлаб чиқариш бўйича газ-кимё мажмуасини қуриш бўйича меморандум имзоланди.
Қозоғистон тараққиёт банки ва Export-Import Bank of China 1 миллиард долларгача ёки юандаги эквивалентдаги кредит линиялари бўйича асосли битим тузди.
“Бизнинг вазифамиз оддий ва амалий: биз Қозоғистон иқтисодиёти самарадорлигини оширадиган бозор молиялаштириш ва қўшма инвестицияларнинг барқарор каналларини қурамиз. Хитой институтлари билан тизимли иш олиб борамиз, 2025 йилда биз юанга молиялаштиришни кенгайтирдик ва янги битимлар тайёрлаяпмиз. Устувор йўналишлар ўзгаришсиз қолмоқда, маҳаллийлаштириш, технология, кадрлар тайёрлаш, ESG стандартлари”, – деди Е.Хамитов.
Унинг сўзларига кўра, имзоланган ҳужжатлар “қўшма лойиҳаларни янада кенгайтириш ва сармоявий ҳамкорликни мустаҳкамлаш учун ишончли асос яратади”.