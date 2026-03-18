Байрам кунлари Қозоғистонда қўшимча рейслар йўлга қўйилади
ASTANA. Kazinform - Март байрамлари арафасида Қозоғистон авиакомпаниялари ички рейслар сонини кўпайтирмоқда, деб хабар беради Kazinform ҚР Транспорт вазирлигига таяниб.
Air Astana ва FlyArystan авиакомпаниялари 2026 йил 16-29-март кунлари энг машҳур ички йўналишларга қўшимча 146 та рейсни режалаштирди, жумладан, Алматидан Астанага 80 та.
Шунингдек, Алматидан Астана ва Ақтау, Ақтўбе, Чимкент, Туркистон, Қарағанди, Қостанай, Семей, Атирау, Ўскемен ва Орал шаҳарларига қўшимча рейслар режалаштирилган.
SCAT авиакомпанияси қўшимча рейсларни йўлга қўйишни режалаштиряпти: 19-21 март кунлари Алматидан Астанага бешта рейс, шунингдек, Чимкентдан Ақтауга битта рейс.
23-26 март кунлари Алматидан Астанага қўшимча тўртта рейс, шунингдек, Чимкентдан Астанага ва Ақтаудан Астанага биттадан рейс режалаштирилган.
Рейслар сонининг кўпайиши мамлакат ҳудудлари ўртасидаги транспорт алоқасини яхшилайди ва байрам кунлари фуқаролар учун қўшимча саёҳат имкониятларини яратади.
Йўловчиларга расмий авиакомпания сайтларида қўшимча рейслар ва авиачипталар мавжудлигини олдиндан текшириш ва саёҳатларини режалаштиришда чипталарни олдиндан бронь қилиш тавсия этилади.