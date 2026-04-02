Байрам эълон қилинди: Конго терма жамоаси 52 йилдан сўнг жаҳон чемпионатига йўлланма олди
ASTANА. Кazinform — Конго Демократик Республикаси мамлакатнинг 52 йил ичида биринчи марта Жаҳон чемпионатига чиқишини нишонлаш учун миллий байрам эълон қилди, деб хабар беради BBC.
"Леопардлар" миллий терма жамоанинг жамоаси плей-оффда Ямайкани 1:0 ҳисобида мағлуб этганидан сўнг, расмийлар байрам эълон қилишга қарор қилишди. Қўшимча вақтда ягона гол 100-дақиқада "Манчестер Юнайтед"нинг собиқ ҳимоячиси Аксель Туанзебе томонидан урилди.
Меҳнат ва бандлик вазирлиги бу ғалабани "тарихий" деб таърифлади ва фуқаролар уни қўшимча дам олиш кунида "бирлик, қувонч ва миллий ғурур муҳитида" нишонлашларига ишонч билдирди.
Бу мамлакатнинг Жаҳон чемпионатига иккинчи марта чиқиши, улар 1974 йилда "Зоир" номи остида турнирда биринчи марта иштирок этишган.
Пойтахт Киншасадаги кўплаб бизнеслар, жумладан, банклар ва дўконлар шу куни ёпиқ бўлди, аммо байрам кечикиб эълон қилингани сабабли баъзи иш берувчилар очиқ қолишди.
Маҳаллий вақт билан соат 1 атрофида финал ҳуштаги чалингандан сўнг, Киншаса аҳолиси ғалабани нишонлаш учун кўчаларга чиқишди. Томошабинлар ўз ҳис-туйғуларини ўртоқлашдилар ва мамлакатдаги қийин вазиятга қарамай, жамоанинг муваффақияти фахрланиш манбаи эканлигини айтишди.
Конго жаҳон чемпионатидаги биринчи ўйинини 17 июнь куни Португалияга қарши ўтказади, унда Криштиану Роналду ўйнайди. Улар гуруҳда Колумбия ва Ўзбекистон билан ҳам тўқнаш келишади.
Конго — АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қиладиган жаҳон чемпионати финалига йўлланма олган ўнта Африка жамоасидан бири.
Эслатиб ўтамиз, Италия 2026 йилги жаҳон чемпионатига йўлланмани қўлга кирита олмади.