Бангкокда барда ёнғин чиқиб, 27 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Таиланд пойтахти Бангкокнинг шимолида жойлашган барлардан бирида 13 июлга ўтар кечаси ёнғин содир бўлди, деб хабар беради Deutsche Welle.
Ёнғин ўчирувчилар томонидан эълон қилинган видеода паб кириш қисми аланга ичида қолгани, одамлар эса қутулишга ҳаракат қилаётганини кўриш мумкин.
Бангкокдаги барда чиққан ёнғин оқибатида камида 27 киши ҳалок бўлди. Таиланд бош вазири Анутхин Чанвиракун воқеа жойида журналистларга 27 нафар инсоннинг вафот этганини тасдиқлади.
Унинг сўзларига кўра, бир нечта жабрланувчи шифохонага етказилган, ҳокимият эса ёнғиннинг келиб чиқиш сабабини аниқламоқда. Муассасада чиқиш қилган мусиқачининг айтишича, саҳна яқинидаги электр қалқонидан тутун чиққан, шундан сўнг портлаш юз берган.
Ёнғиннинг аниқ сабаби барча зарур экспертизалар якунланганидан кейин маълум бўлади. Расмий маълумотларга кўра, ёнғинни тўлиқ назорат остига олиш учун ёнғин ўчирувчиларга камида ярим соат вақт керак бўлган.
Бундан аввал ҳам Таиландда шундай фожиали ҳодисалар содир бўлган. 2022 йилда мамлакатнинг шарқий қисмидаги мусиқий пабда чиққан ёнғин оқибатида 14 киши ҳалок бўлган. 2009 йил Янги йил кечасида эса Бангкокдаги Santika тунги клубида бино ичида отилган фейерверк сабабли чиққан ёнғинда 66 киши ҳалок бўлиб, 200 дан ортиқ одам жароҳатланган.