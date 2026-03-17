Бандлик: бу йил 39,9 минг қозоғистонлик иш билан таъминланди
ASTANА. Кazinform — 2026 йил 1 март ҳолатига кўра, бандликни ошириш бўйича фаол чоралар билан 46,9 минг киши қамраб олинди, 39,9 минг қозоғистонлик иш билан таъминланди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги хабар берди.
"Кумуш ёш" лойиҳаси доирасида 20,3 минг киши субсидияланган иш ўринларида иш билан таъминланди, жумладан: 1,6 минг киши ижтимоий иш ўринларида, 894 киши ёшлар амалиётида, 16,5 минг киши жамоат ишларида, 1,2 минг киши иш билан таъминланди.
Янги бизнес ташаббусларини амалга ошириш учун аҳолининг ижтимоий заиф тоифаларига мансуб фуқароларга 400 БҲМ (1 730 000 тенге) гача бўлган 9 минг грант ажратиш режалаштирилган.
Вазирлик маълумотларига кўра, 13,2 минг ишсиз меҳнат бозорида талаб юқори бўлган кўникмалар бўйича онлайн ўқитиш билан қамраб олинди, улардан 9,8 минг нафари ўқишни тугатди ва сертификатлар олди.
“Бастау Бизнес” лойиҳаси доирасида 6,9 минг киши тадбиркорлик асослари бўйича ўқитиш билан қамраб олинди, шундан 2,7 минг киши ўқишни тамомлади.
10 минг кишини касб-ҳунар таълимига юбориш режалаштирилган.
Шуни таъкидлаш жоизки, фуқароларни ишга жойлаштириш бир неча йўналишда амалга оширилади ва ишга жойлашиш факти улар учун мажбурий пенсия бадалларини ўтказиш билан тасдиқланади.
2026 йил 1 март ҳолатига кўра, иш берувчилар томонидан Электрон меҳнат биржасида эълон қилинган бўш иш ўринларида 19,6 минг киши иш билан таъминланди.
Эслатиб ўтамиз, февраль ойида Электрон меҳнат биржасида 99 минг бўш иш ўрни эълон қилинди.