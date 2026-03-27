Балаева: Қозоғистонда театр санъатига қизиқиш ортиб бормоқда
ASTANА. Кazinform — Бугун — Бутунжаҳон театр куни. Саҳна ихлосмандлари учун алоҳида аҳамиятга эга бўлган муҳим сана. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари — Маданият ва ахборот вазири Аида Балаева маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, театр — бу таълим платформаси, дидни шакллантирадиган, фикрлар ва ҳис-туйғуларни рағбатлантирадиган ва жамиятга ўзини ва ўз даврини чуқурроқ билиш имконини берадиган ноёб бадиий макон.
— Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев таъкидлаганидек, театрларнинг ривожланиши ҳар қандай мамлакатнинг маданий даражасининг муҳим кўрсаткичидир. Бугунги кунда Қозоғистонда театр санъатига қизиқиш аниқ кўриниб турибди. Томошабинларнинг талаби ҳам тобора муҳим ва талабчан бўлиб бормоқда. Саҳна санъатига иштиёқманд бўлганлар орасида ёшлар кўпайиб бораётганини кўриш айниқса ёқимли, — деди Балаева.
Вазир таъкидлаганидек, бугунги кунда мамлакатда 70 дан ортиқ театр фаолият юритади, улардан 57 таси давлатга тегишли.
— Фақат 2025 йилда давлат театрларида 410 та премьера саҳналаштирилди ва 539 та гастрол сафарлари ташкил этилди. Ўтган йили томошабинлар сони 2,8 миллиондан ошди. 2026 йилнинг биринчи чорагида эса республика театрлари 170 мингдан ортиқ томошабинга хизмат кўрсатди. Бу кўрсаткичлар театр мамлакатимизда оммабоп, ҳаётий ва халқона санъат эканлигининг яққол далилидир, — дейди у.
Аида Балаева маданият ва тарих масалалари мамлакат Конституциясида мустаҳкам қадрият сифатида мустаҳкамлангани ҳам алоҳида аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади.
— Янги Халқ Конституцияси давлат фаолиятининг асосий тамойиллари қаторида миллий маданиятни қўллаб-қувватлаш ва тарихий ва маданий меросни сақлаш вазифаларини аниқ акс эттиради. Бу маданият Қозоғистон учун иккинчи даражали сектор эмас, балки ижтимоий ривожланиш ва миллий ўзига хосликнинг асосий устунларидан бири эканлигини кўрсатадиган муҳим қўлланма. Бундан ташқари, Конституция ҳар бир фуқаронинг тарихий ва маданий меросга эҳтиром билан қараш ва тарих ва маданият ёдгорликларини асраб-авайлаш бурчини мустаҳкамлайди. Бугунги кунда Қозоғистон театрлари томошабинларни янги спектакллар билан хурсанд қилмоқда ва мамлакатнинг халқаро саҳналардаги обрўсини оширмоқда. Улар турли фестивалларда иштирок этадилар, юқори баҳоларга эга бўладилар ва маданий алоқаларни кенгайтиришга ҳисса қўшадилар. Ушбу муҳим кунда театр санъатининг барча вакилларини Бутунжаҳон театр куни билан чин дилдан табриклайман! Сизларга чексиз илҳом, ижодий муваффақиятлар ва санъат оламида янги ютуқлар тилайман! — дея хулоса қилди вазир.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистондаги театрларнинг 79,7 фоизи давлат тасарруфида.