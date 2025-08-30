OZ
    11:20, 30 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистондаги театрларнинг 79,7 фоизи давлат тасарруфида

    ASTANА. Кazinform — Сентябрь ойида Қозоғистонда янги театр мавсуми очилади, дея хабар беради Миллий статистика бюроси.

    театр
    Фото: Жайна Турарбек

    Бюро маълумотларига кўра, республикада 74 та театр фаолият кўрсатмоқда, уларнинг аксарияти (79,7%) давлат тасарруфида.

    Театрлар сони бўйича Алмати шаҳри етакчилик қилади, у ерда 22 та театр фаолият юритади.

    Астанада 10 та, Чимкентда 6 та театр бор.

    Театрларнинг асосий қисмини драма театрлари ташкил этади — 40 та.

    Бундан ташқари, 11 та қўғирчоқ театри, 4 та мусиқали ва шунга ўхшаш опера ва балет театри ҳамда бошқа жанрдаги театрлар мавжуд.

    — 2024 йилда спектаклларни 3 миллион киши томоша қилган, бу бир йил олдингига нисбатан 3 фоизга кўпдир. Йил давомида жами 2553 та спектакль намойиш этилди, бу 2023 йилга нисбатан 14 фоизга ўсди, — дейилади бюро хабарида.

    Эслатиб ўтамиз, учта вилоятда янги театр бинолари қурилади.

    Санъат Маданият Театр Статистика
    Бекабат Узаков
    Сўнгги хабарлар
