Қозоғистондаги театрларнинг 79,7 фоизи давлат тасарруфида
ASTANА. Кazinform — Сентябрь ойида Қозоғистонда янги театр мавсуми очилади, дея хабар беради Миллий статистика бюроси.
Бюро маълумотларига кўра, республикада 74 та театр фаолият кўрсатмоқда, уларнинг аксарияти (79,7%) давлат тасарруфида.
Театрлар сони бўйича Алмати шаҳри етакчилик қилади, у ерда 22 та театр фаолият юритади.
Астанада 10 та, Чимкентда 6 та театр бор.
Театрларнинг асосий қисмини драма театрлари ташкил этади — 40 та.
Бундан ташқари, 11 та қўғирчоқ театри, 4 та мусиқали ва шунга ўхшаш опера ва балет театри ҳамда бошқа жанрдаги театрлар мавжуд.
— 2024 йилда спектаклларни 3 миллион киши томоша қилган, бу бир йил олдингига нисбатан 3 фоизга кўпдир. Йил давомида жами 2553 та спектакль намойиш этилди, бу 2023 йилга нисбатан 14 фоизга ўсди, — дейилади бюро хабарида.
Эслатиб ўтамиз, учта вилоятда янги театр бинолари қурилади.