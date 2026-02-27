20:36, 27 Февраль 2026 | GMT +5
Баҳорнинг илк кунларида Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANA. Kazinform – Тақвимга кўра баҳор яқинлашиб келаётган бўлса-да, айрим ҳудудларда қиш ҳали ҳам авжида.
Қозоғистоннинг катта қисмига катта антициклон таъсир кўрсатишда давом этмоқда, ёғингарчиликсиз совуқ об-ҳаво сақланиб қолмоқда.
Фақат 2 мартдан бошлаб циклон мамлакатнинг ғарбий ҳудудларига ўтишни бошлайди. Натижада қор ёғиши ва бўронлар бўлиши мумкин, жанубий ҳудудларда эса ёғингарчилик (ёмғир, қор) кутилади.
Кучли шамол эсади ва ҳаво ҳарорати аста-секин кўтарилади.