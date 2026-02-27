OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:36, 27 Февраль 2026 | GMT +5

    Баҳорнинг илк кунларида Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади

    ASTANA. Kazinform – Тақвимга кўра баҳор яқинлашиб келаётган бўлса-да, айрим ҳудудларда қиш ҳали ҳам авжида.

    погода, снег, қар, ауа райы, парковка
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Қозоғистоннинг катта қисмига катта антициклон таъсир кўрсатишда давом этмоқда, ёғингарчиликсиз совуқ об-ҳаво сақланиб қолмоқда.

    Фақат 2 мартдан бошлаб циклон мамлакатнинг ғарбий ҳудудларига ўтишни бошлайди. Натижада қор ёғиши ва бўронлар бўлиши мумкин, жанубий ҳудудларда эса ёғингарчилик (ёмғир, қор) кутилади.

    Кучли шамол эсади ва ҳаво ҳарорати аста-секин кўтарилади.

    Теглар:
    Об-ҳаво Қазгидромет Қор
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!