Бадминтон: Қозоғистон терма жамоаси Арманистондаги турнирда бешта медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон бадминтон жамоаси Арманистоннинг Ереван шаҳрида бўлиб ўтган European Youth Gran Prix халқаро турнирида бешта медални қўлга киритди.
15 ёшгача бўлган спортчилар ўртасидаги яккалик баҳсларида Арслан Орманов чемпион бўлди. Вероника Моисеенко эса кумуш медални қўлга киритди.
Қозоғистон Республикаси МОҚ маълумотларига кўра, Моисеенко жуфтлик баҳсларида ҳам иккинчи ўринни эгаллади. Ушбу дастурда Арслан Орманов бронза медалига сазовор бўлди.
Аралаш жуфтлик баҳсларида Арслан Орманов ва Вероника Моисеенко бронза медалларини қўлга киритдилар.