Азиз Анарметов мавсум охиригача “Тараз” футбол клубининг бош мураббийи бўлади
ТARAZ. Кazinform – Азиз Анарметов мавсум охиригача “Тараз” футбол клубининг бош мураббийи бўлиб ишлайди.
Клуб маълумотларига кўра, Азиз Анарметов аввал ҳам асосий жамоада бир неча бор ишлаган. Бу мавсумда у Иккинчи лигада ўйнайдиган ёшлар жамоасига мураббийлик қилган.
Ерлан Елеусинов бош мураббий ёрдамчиси этиб тайинланди. У 2010 йилдан бери мураббийлик қилиб келади ва клубнинг асосий ва ёшлар жамоаларида ишлаш тажрибасига эга.
Ҳозирда Биринчи лига чемпионатида 26 турдан 11 таси ўтказилди. “Тараз” 11 та ўйиндан сўнг 16 очко билан турнир жадвалида еттинчи ўринда бормоқда. Жамоа беш марта ғалаба қозонди, бир марта дуранг ўйнади ва бешта ўйинда мағлуб бўлди.
Янги тайинловлар Руслан Есатов ва унинг ёрдамчиси Александр Кучманинг истеъфосидан кейин амалга оширилди. Руслан Есатов бош мураббий лавозимидан ўз илтимосига биноан истеъфога чиқди, Александр Кучма билан меҳнат шартномаси эса томонларнинг ўзаро келишуви билан муддатидан олдин бекор қилинди.
Эслатиб ўтамиз, ўзбекистонлик Темур Кападзе дунёнинг ТОП-10 мураббийи сафидан жой олди.