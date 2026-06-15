Аёллар уй-рўзғор ишларига эркакларга нисбатан уч баравар кўпроқ вақт сарфлайди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик аёллар уй-рўзғор ишларига эркакларга қараганда ўртача уч баравар кўпроқ вақт сарфлайди. Бу ҳақда Маданият ва ахборот вазирлигининг Kazinform агентлиги сўровига берган жавобида маълум қилинган.
Вазирлик Қозоғистон жамоатчилик тараққиёти институтининг 2025 йил учун тайёрланган «Қозоғистон жамиятининг турли соҳаларидаги гендер стереотиплари ҳақида комплекс ҳисобот» маълумотларига таянади. Тадқиқот 2400 нафар респондент иштирокида ўтказилган.
“Тадқиқот натижаларига кўра, аёлларнинг 90 фоиздан ортиғи ҳар куни камида бир соатини уй-рўзғор ишларига бағишлайди. Шунингдек, уларнинг тахминан 80 фоизи маиший мажбуриятларни асосий иши билан бир вақтда бажаради. Эркакларнинг эса 23 фоиздан 39 фоизгача бўлган қисми уй-рўзғор ишларида умуман иштирок этмаслиги мумкин”, — дейилади вазирлик жавобида.
Маданият ва ахборот вазирлиги бундай юклама аёлларнинг карьера имкониятларига таъсир кўрсатишини таъкидлади.
“Аёлларнинг нафақат журналистика соҳасида, балки умуман меҳнат бозоридаги карьера ўсишига ҳақ тўланмайдиган уй-рўзғор ишларининг кўплиги асосий омиллардан бири бўлиб қолмоқда”, — дейилади идора жавобида.
Эслатиб ўтамиз, бундан аввал Астана шаҳрида UMAI тадбиркор аёллар уюшмаси форуми бўлиб ўтган эди. Унда тадбиркор аёллар бизнесни ривожлантириш, шахсий бренд яратиш, молиявий мустақилликка эришиш ва ҳаётдаги қийинчиликларни енгиб ўтиш масалалари юзасидан фикр алмашдилар.