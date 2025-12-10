Аёл юзи: Пикассонинг картинаси кимошди савдосига қўйилди
ASTANA. Kazinform — Париждаги Christie's аукционида Пабло Пикассонинг 1941 йилда чизган ноёб акварель асари "Аёл юзи" сотилмоқда, деб хабар беради BBC.
Асарнинг нархи тахминан бир миллион еврога баҳоланмоқда. Анъанавий кимошди савдоси ўрнига ташкилотчилар хайрия лотереясини ўтказишга қарор қилдилар: 100 еврога чипта сотиб олган ҳар бир киши афсонавий рассомнинг асарини ютиб олиш имкониятига эга бўлади.
Тўпланган барча маблағлар Альцгеймер касаллигини ўрганадиган ва унга қарши курашишнинг янги усулларини ишлаб чиқадиган француз жамғармасига ўтказилади.
Ташкилотчиларнинг айтишича, бу каби формат масалани кенг тарғиб қилишга ва илмий тадқиқотларни қўллаб-қувватлашга кўпроқ инсонларни жалб этиш имконини беради, шу билан бирга ўзига хос совринни қўлга киритиш имконини ҳам сақлаб қолади.
Аввалроқ мексикалик рассом Фрида Калонинг "Туш" автопортрети Нью-Йоркдаги Sotheby’s аукционида 54,7 миллион АҚШ долларига сотилгани ҳақида хабар берилган эди.