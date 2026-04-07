Айгерим Саттибаева Осиё чемпионатида бронза медалини қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Бугун, 7 апрель куни миллий терма жамоамиз аъзоси Айгерим Саттибаева Мўғулистон пойтахти Улан-Баторда бўлиб ўтаётган World Boxing мусобақаси доирасидаги 2026 йилги Осиё чемпионатининг ярим финалида жанг қилди.
Мусобақанинг ушбу босқичида ҳамюртимиз Номундари Енх-Амгалан билан куч синашди.
Иккала спортчи ҳам навбатма-навбат ҳужумга ўтиб, рингнинг марказини эгаллашга ҳаракат қилдилар. Жанг натижаларига кўра, ҳакамлар Номундари Енх-Амгаланни 5:0 ҳисобида ғолиб деб топдилар.
Айгерим бундан аввал жаҳон чемпионатининг икки карра бронза медали совриндори, ўзбекистонлик Сабина Бобокуловани мағлуб этган эди.
Энди, тушдан кейинги сессияда терма жамоадан 6-жуфтликда Сабиржан Аққалиқов (75 кг) мўғулистонлик Далай Ганзориг билан, 7-жуфтликда Нурбек Оралбай (85 кг) яна бир мўғулистонлик Бариахаан Дорж билан, 9-жуфтликда эса Айбек Оралбай (90 кг дан юқори) туркманистонлик Довлет Исламов билан жанг қилади.
Қозоғистонлик икки боксчи соат 14:00 да бошланадиган кечки сессияда рингга чиқади. Дастлаб 3-жуфтликда Оразбек Асилқулов (60 кг) ўзбекистонлик Абдираҳмон Махмуджонов, 8-жуфтликда Сағиндиқ Тоғамбай (90 кг) ўзбекистонлик Халимжон Мамасолиев билан куч синашади.