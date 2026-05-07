Айбек Дадебай "Әділет" партияси раиси этиб сайланди
ASTANА. Кazinform — Астанада бўлиб ўтаётган "Әділет" партияси таъсис съездида ҚР Президенти Администрациясининг собиқ раҳбари Айбек Дадебай партия раиси этиб сайланди.
Съездда иштирок этган 1000 дан ортиқ делегат ушбу таклифни бир овоздан қўллаб-қувватлади ва унга овоз берди.
Ўз навбатида, Айбек Дадебай делегатларга кўрсатилган ишонч учун миннатдорчилик билдирди ва қабул қилинган қарорни катта масъулият сифатида қабул қилишини айтди.
— Партиямизнинг пойдевори қонун устуворлиги ва тартиб тамойилларига асосланган. Халқнинг қонун устуворлигига бўлган ишончи давлатнинг асосий ресурси ва устунидир. Шунинг учун бизнинг асосий вазифамиз нафақат адолатни эълон қилиш, балки уни умумий маданиятимизнинг ажралмас қисмига ва кундалик ҳаётимизнинг шартига айлантиришдир. Бошқача айтганда, адолат миллий онг ва ўзига хосликнинг ўзига хос хусусиятига айланиши керак. Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ҳар доим эътиборини шу йўналишга қаратган, — деди Айбек Дадебай.
Шунингдек, съезд давомида янги сиёсий уюшма Сиёсий Кенгаши таркиби тақдим этилди. Маълум бўлишича, кенгаш таркибига 30 киши киради.
Улар орасида Айбек Дадебай, "Қазақтелеком" АК бошқаруви раиси Бағдат Мусин, Болалар ҳуқуқлари бўйича омбудсман Динара Закиева, тадбиркор Андрей Лаврентьев, «Әділ сөз» сўз эркинлигини ҳимоя қилиш халқаро жамғармаси раҳбари Қарлиғаш Жаманқулова ва бошқа жамоат арбоблари ва мутахассислар бор.
Айбек Дадебай 2001 йилда Абилай хон номидаги Қозоқ халқаро муносабатлар ва жаҳон тиллари университетини тамомлаган. 2003 йилда у ушбу университетда "Минтақашунослик магистри" мутахассислиги бўйича магистр даражасини олди.
Бундан ташқари, 2001-2002 йилларда у Қозоғистон халқаро муносабатлар ва жаҳон тиллари университетининг Халқаро туризмни бошқариш кафедрасида ўқитувчи бўлган.
2008-2011 йилларда у Қозоғистон Республикаси Парламенти Сенатининг Парламентлараро алоқалар ва халқаро ҳамкорлик департаменти мутахассиси, Қозоғистон Республикаси Парламенти Сенати раисининг ёрдамчиси вазифасини бажарувчи бўлган.
2011-2013 йилларда у Қозоғистон Республикасининг БМТдаги доимий ваколатхонасининг учинчи котиби, атташеси бўлган.
2013-2019 йилларда у Қозоғистон Республикаси Парламенти Сенати Раиси котибияти бошлиғининг ўринбосари, бўлим бошлиғи бўлган.
2019-2021 йилларда у Қозоғистон Республикаси Президенти Канцелярияси бошлиғининг ўринбосари бўлган.
2021 йил май ойидан 2022 йил январигача у Қозоғистон Республикаси Президенти Канцелярияси бошлиғининг ўринбосари бўлган.
2022 йилда у Қозоғистон Республикаси Президенти Ишлар бошқарувчиси бўлган.
2024 йилда у ҚР Президенти Администрациясии раҳбари бўлди.
Эслатиб ўтамиз, 5 май куни Айбек Дадебай Қозоғистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари лавозимидан озод қилинди.