Австралиялик олимлар пўлатдан икки баравар мустаҳкам қотишма яратдилар
ASTANA. Kazinform — Австралиялик олимлар юқори энтропияли қотишма яратишнинг янги усулини ишлаб чиқдилар, у махсус иссиқлик билан ишлов берилгандан сўнг пўлатдан икки баравар мустаҳкам бўлиб чиқди, деб хабар беради Кazinform агентлиги БелТАга асосланиб.
Нашрга кўра, технология нисбатан паст ҳароратда махсус иссиқлик билан ишлов беришга асосланган. Бу ҳақда МИР24 хабар берди.
Тадқиқот давомида олимлар бешта метални — гафний, ниобий, тантал, титан ва цирконийни бирлаштирдилар. Юқори ҳароратда қисқа вақт эриганидан сўнг, ҳосил бўлган қотишма 550 даража Цельсийгача совутилди ва тахминан 32 соат давомида шу шароитда сақланди. Бу вақт ичида материалнинг атомлари янада барқарор ва тартибли тузилиш ҳосил қилди.
Натижада RHEAD (рефрактер юқори энтропияли қотишма) деб номланган рефрактер юқори энтропияли қотишма яратилди. Материал пўлатдан икки баравар, алюминийдан уч баравар ва анъанавий усуллар билан ишлаб чиқарилган бир хил қотишмадан икки баравар мустаҳкам.
Синовлар шуни кўрсатдики, янги материалнинг сиқилиш чидамлилиги икки гигапаскалдан ошади, шу билан бирга эгилувчанликни сақлаб қолади. Тадқиқот муаллифлари шунингдек, таклиф қилинган ишлаб чиқариш усули мавжуд технологияларга нисбатан тежамкорроқ ва экологик жиҳатдан тоза бўлиши мумкинлигини таъкидламоқдалар. Бундан ташқари, шунга ўхшаш ёндашув турли таркибли қотишмалар яратишда ҳам қўлланилиши мумкин.
Материал Кazinform учун БелТА ҳамкор агентлиги томонидан махсус тақдим этилди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда олтин нархи ҳафта давомида қандай ўзгаргани ҳақида хабар берган эдик.