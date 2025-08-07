OZ
    15:07, 07 Август 2025

    Австралияда ўқитувчилар иш ташлашга чиқди

    ASTANA. Kazinform — Австралиянинг Квинсленд штатида 50 000 га яқин ўқитувчилар меҳнат шароитларини яхшилаш талаби билан 15 йил ичида биринчи марта иш ташлашга чиқди, деб хабар беради 9News портали.

    иш ташлаш
    Фото: 9News

    — 48 минг ўқитувчи иштирок этган иш ташлаш Квинсленддаги барча 1266 та давлат мактаби ва 560 минг ўқувчини қамраб олди, — дейилади мақолада.

    Намойишлар ўқитувчилар касаба уюшмаси ҳукуматнинг уч йил давомида иш ҳақини ошириш таклифини рад этиб, ўрнига ўқитувчилар етишмаслиги муаммосини ҳал этиш ва иш жойида хавфсизликни яхшилашни талаб қилганидан кейин бошланган.

    Муаммони ҳал қилиш учун касаба уюшмаси ва вазирлар маҳкамаси вакиллари Квинсленд меҳнат муносабатлари комиссиясида музокаралар олиб боради.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Австралияда қамоқхонадаги маҳбуслар сони рекорд даражага етганлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Ўқитувчи Намойишлар Жаҳон янгиликлари Австралия
