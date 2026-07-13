Август ойида Астана ва Алматидан Анқарага ҳар куни рейслар йўлга қўйилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Транспорт вазирлиги 2026 йил август ойидан бошлаб AJET компанияси Қозоғистон ва Туркия пойтахтлари ўртасидаги рейслар сонини кўпайтиришини маълум қилди, деб хабар беради Кazinform.
Вазирлик маълумотларига кўра, Астана — Анқара ва Алмати — Анқара йўналишларидаги рейслар сони ҳар бир йўналишда ҳафтасига иккитадан еттитагача кўпаяди.
Транспорт вазирлиги халқаро авиайўналишлар географиясини кенгайтириш ва мавжуд йўналишларда рейслар частотасини ошириш бўйича саъй-ҳаракатлар давом этаётганини таъкидлади.
Рейслар сонининг кўпайиши Қозоғистон ва Туркия ўртасидаги бизнес, савдо, иқтисодий ва туризм ҳамкорлигини янада ривожлантиришга ҳисса қўшиши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Измир ва Алмати ўртасида тўғридан-тўғри авиарейслар йўлга қўйилади.