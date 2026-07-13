KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Август ойида Астана ва Алматидан Анқарага ҳар куни рейслар йўлга қўйилади

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Транспорт вазирлиги 2026 йил август ойидан бошлаб AJET компанияси Қозоғистон ва Туркия пойтахтлари ўртасидаги рейслар сонини кўпайтиришини маълум қилди, деб хабар беради Кazinform.

    Август ойида Астана ва Алматидан Анқарага ҳар куни рейслар йўлга қўйилади
    Фото: Anadolu

    Вазирлик маълумотларига кўра, Астана — Анқара ва Алмати — Анқара йўналишларидаги рейслар сони ҳар бир йўналишда ҳафтасига иккитадан еттитагача кўпаяди.

    Транспорт вазирлиги халқаро авиайўналишлар географиясини кенгайтириш ва мавжуд йўналишларда рейслар частотасини ошириш бўйича саъй-ҳаракатлар давом этаётганини таъкидлади.

    Рейслар сонининг кўпайиши Қозоғистон ва Туркия ўртасидаги бизнес, савдо, иқтисодий ва туризм ҳамкорлигини янада ривожлантиришга ҳисса қўшиши кутилмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, Измир ва Алмати ўртасида тўғридан-тўғри авиарейслар йўлга қўйилади.

    Анқара Авиация Алмати ҚР Транспорт вазирлиги Транспорт Туркия Астана
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф