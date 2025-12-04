Атирауда тадбиркорликни ривожлантириш учун 9 миллиард тенге ажратилди
ASTANА. Кazinform — Йилнинг биринчи ярмида Атирау вилоятида кичик ва ўрта бизнес томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажми 2,4 триллион тенгега етди. Бу вилоятнинг умумий ҳудудий маҳсулотининг 21 фоизини ташкил этади. Вилоят ҳокими Серик Шапкенов кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш чоралари ҳақида гапирди.
Ҳокимнинг сўзларига кўра, бу йил вилоятда тадбиркорликни ривожлантириш учун қарийб 9 миллиард тенге ажратилган.
— Ҳозирда умумий қиймати 36 миллиард тенге бўлган 254 та бизнес лойиҳаси қўллаб-қувватланди, 1725 та янги иш ўрни яратилди. Қўллаб-қувватлаш воситалари кредитлар бўйича фоиз ставкасини субсидиялаш, таъминланмаган кредитлар учун қисман кафолатлар, қайтарилмайдиган давлат грантлари, шунингдек, "Өрлеу" йўналиши орқали янги бизнес ташаббусларини қўллаб-қувватлашни ўз ичига олади, — деди Серик Шапкенов Марказий коммуникациялар хизматида.
Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш чоралари иқтисодиётнинг турли соҳаларида қарийб 26 минг янги иш ўринларини яратди. Уларнинг 13 мингдан ортиғи доимий иш ўринлари ҳисобланади.
— Карьера марказларидан ёрдам сўраган 35 минг кишидан 15 мингдан ортиғи ишга жойлаштирилди. Бундан ташқари, касбий йўналтириш доирасида 14 минг кишига ваучерлар берилди. Ўз бизнесини бошламоқчи бўлган аҳолини қўллаб-қувватлаш мақсадида 300 нафар фуқарога қайтарилмайдиган грантлар берилди, — деди вилоят ҳокими.
Эслатиб ўтамиз, Атирау вилоятида 20 та янги лойиҳа амалга оширилади ва 1300 дан ортиқ иш ўринлари яратилади.