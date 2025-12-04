Паррандачилик фабрикаси, вагон устахонаси — Атирауда 20 та лойиҳа амалга оширилиб, 1300 та иш ўрни яратилади
ATYRAU. Кazinform — Атирау вилоятида 20 та янги лойиҳа амалга оширилиб, 1300 дан ортиқ иш ўрни яратилади. Бу ҳақда вилоят ҳокими Серик Шапкенов ҳисобот брифингида маълум қилди.
Ҳокимнинг сўзларига кўра, 2025 йилнинг дастлабки 10 ойида Атирау вилоятининг асосий ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичларида ижобий ўзгаришлар кузатилди.
— Ҳудуд ривожланишининг асосий иқтисодий омили нефть ва газ саноатидир. Бугунги кунда 10,7 миллиард долларлик учта йирик инвестиция лойиҳаси амалга оширилмоқда. Булар полиэтилен ишлаб чиқариш лойиҳаси, газ ажратиш заводи ва газни қайта ишлаш заводи. Учаласида ҳам ишлар бошланди ва биз уларни келгуси йилларда якунлашни режалаштирмоқдамиз, — деди Серик Шапкенов Марказий коммуникациялар хизматида.
Бундан ташқари, 104 миллиард тенгега тенг 20 та инвестиция лойиҳаси амалга оширилмоқда, бунинг натижасида 1320 та янги иш ўрни яратилади. Улар орасида «ATYRAU CHICKEN» паррандачилик фабрикаси ва вагон ғилдиракларини таъмирлаш бўйича «BKM Атирау» устахонасини алоҳида таъкидлаш жоиз.
Шу билан бирга, жорий йилнинг январь-октябрь ойларида агросаноат мажмуаси 116,8 миллиард тенгелик маҳсулот ишлаб чиқарди. Вилоят чорвачилик соҳасида ҳам ўсиш кузатилмоқда.
— Асосан озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга устувор аҳамият берилмоқда. Келгуси йилда умумий қиймати 48,3 миллиард тенге бўлган 12 та лойиҳа ишга туширилади, — деди Атирау вилояти ҳокими.
