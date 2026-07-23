Атирауда нилуфар гуллайдиган яна бир табиий ҳудуд пайдо бўлди
АТYRAU. Кazinform — Атирау шаҳрининг Тасқала аҳоли пункти яқинидаги Перетаска сойида Қозоғистон Қизил китобига киритилган нилуфар(лотос) учун янги табиий ўсиш майдони аниқланди.
Ақжайиқ давлат табиат қўриқхонасининг Фан ва мониторинг бўлими мутахассислари томонидан ўтказилган тадқиқот давомида нилуфар гуллаш босқичига етганлиги қайд этилди.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, ўсимликнинг тарқалиш майдони қўриқхонанинг чап кластеридан тахминан 3-4 километр узоқликда жойлашган Перетаска сойида аниқланган. Тадқиқот доирасида янги ўсиш майдонининг экологик баҳоси ўтказилди ва фотосуратга олиш ишлари олиб борилди.
Қўриқхона ходимларининг сўзларига кўра, Қизил китобга киритилган ўсимликнинг янги ҳудудда табиий шароитларда пайдо бўлиши ҳудудда биологик хилма-хилликнинг сақланиб қолганидан далолат беради.
Аввалроқ Атирау вилоятининг Қурманғази туманидаги Қиғаш дарёсида нилуфар гуллай бошлагани ҳақида хабар берилган эди. Бироқ, гуллар сони одатдагидан анча кам.