Атирау ёшларига Президентнинг янги китоби совға қилинди
ASTANА. Каzinform — Атирауда Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг «Әділетті қоғамға — шыншыл сөз» китобининг тақдимоти бўлиб ўтди. Тадбирда Атирау вилояти ҳокими ўринбосари Дарин Шамуратов иштирок этди ва унга раислик қилди.
Тадбирда зиёлилар, давлат хизматчилари, тарихчилар, файласуфлар, адабиётшунослар, профессорлар ва ёшлар иштирок этди. Учрашувда тўпламнинг мазмуни муҳокама қилинди ва Давлат раҳбари томонидан турли йилларда билдирилган фикрларнинг ҳозирги ижтимоий жараёнлар билан узвийлиги қайд этилди.
«Әділетті қоғамға — шыншыл сөз» тўплами мустақилликнинг дастлабки йилларидан бери маърузалар, мақолалар, интервьюлар ва китобларда ифодаланган фикрларни ўз ичига олади. Асарда давлатчиликни мустаҳкамлаш, адолат ва қонун устуворлиги, таълим ва фан, миллий қадриятлар, тарихий онг, маданият, тил ва маънавият, шунингдек, келажак авлодни тарбиялаш каби муҳим мавзулар қамраб олинган.
Тадбирда Атирау вилоят фахрийлар кенгаши раиси Мурат Ўтешов китобнинг ўзига хослиги Президентнинг турли йилларда билдирилган фикрларининг узлуксизлигида эканлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, асарга ёшларга оид фикрларни ҳам киритиш муҳимдир. Ахир, мамлакатнинг узоқ муддатли ривожланиши билимли, меҳнаткаш ва масъулиятли ёш авлодга боғлиқ.
Қозоғистон Ёзувчилар уюшмаси Атирау вилоят бўлими раиси Алия Даулетбаева тўпламдаги маданият ва миллий қадриятларга оид фикрларга тўхталди.
— Бу — инсон сифатини ошириш ва жамиятни такомиллаштиришга қаратилган тўплам. Давлат раҳбари миллий маданий кодни сақлаш масаласига алоҳида аҳамият беради. Миллатнинг ўзига хослигини белгиловчи тил, адабиёт, тарих, анъаналар ва маданият жамиятнинг маънавий устунлари ҳисобланади. Шунинг учун мамлакатни модернизация қилишни миллий қадриятлардан ажратиб бўлмайди. Фақат юқори маданиятга, ривожланган тарихий онгга ва миллий қадриятларни қадрлайдиган фуқарогина жамиятнинг сифатли ривожланишига ҳисса қўша олади, — деди Алия Даулетбаева.
У миллий маданий кодни сақлаб қолиш нафақат ўтмишни улуғлаш, балки уни замонавий талабларга мувофиқ модернизация қилиш ва кейинги авлодга етказиш эканлигини таъкидлади. Шу нуқтаи назардан, китобдаги маданиятга оид ғоялар ёш авлоднинг миллий онгини шакллантириш ва маънавий қадриятларни тарғиб қилишда муҳим аҳамиятга эга.
Учрашувда Атирау вилояти маслиҳати депутати, тадбиркор ва жамоат фаоли Нурлан Қайрденов ва «Жастар рухы» ёшлар қаноти Атирау вилоят бўлими раиси Абилай Қурметули ҳам китобда кўтарилган масалалар бўйича ўз фикрларини билдирдилар.
Учрашув якунида вилоятдаги ёшлар ресурс марказлари раҳбарларига Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг «Әділетті қоғамға — шыншыл сөз» тўплами совға қилинди.