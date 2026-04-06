Астронавтлар Ердан энг узоқ масофага парвоз қилиш бўйича рекорд ўрнатишга тайёрланмоқда
ASTANA. Kazinform — Астронавтлар Orion космик кемасида Ойнинг қарама-қарши томонига етиб бориб, инсоннинг Ердан энг узоқ масофада бўлиш рекордини янгилайди, деб хабар беради Forbes.
«Артемида II» миссиясида тўрт нафар космонавт — Рейд Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох ва Джереми Хансен 6 апрелда Ой атрофида учиб ўтиши керак, бу вақт ичида улар Ойни кузатиш учун олти соат вақтга эга бўладилар.
These four astronauts are currently on a mission to fly around the Moon—and soon they'll break the record for how far humans have traveled from Earth!— NASA (@NASA) April 5, 2026
Ердан энг узоқ нуқтада космонавтлар 406 773 километр узоқликда бўладилар. Агар бу амалга ошса, роппа-роса 56 йил олдин — 1970 йил апрель ойида «Аполлон-13» 13 экипажи томонидан ўрнатилган 400 171 километрлик рекорд янгиланади.