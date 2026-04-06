    16:51, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Астронавтлар Ердан энг узоқ масофага парвоз қилиш бўйича рекорд ўрнатишга тайёрланмоқда

    ASTANA. Kazinform — Астронавтлар Orion космик кемасида Ойнинг қарама-қарши томонига етиб бориб, инсоннинг Ердан энг узоқ масофада бўлиш рекордини янгилайди, деб хабар беради Forbes.

    Астронавты NASA побьют рекорд по удаленности человека от Земли
    Фото: x.com/@Astro_ChrisW

    «Артемида II» миссиясида тўрт нафар космонавт — Рейд Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох ва Джереми Хансен 6 апрелда Ой атрофида учиб ўтиши керак, бу вақт ичида улар Ойни кузатиш учун олти соат вақтга эга бўладилар.

    Ердан энг узоқ нуқтада космонавтлар 406 773 километр узоқликда бўладилар. Агар бу амалга ошса, роппа-роса 56 йил олдин — 1970 йил апрель ойида «Аполлон-13» 13 экипажи томонидан ўрнатилган 400 171 километрлик рекорд янгиланади.

    Фото: NASA

     

    Теглар:
    Коинот Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!