    11:20, 07 Декабрь 2025 | GMT +5

    Астаналик қиз Африкада бошланғич синф ўқувчиларига дарс бермоқда

    АSTANА.Кazinform — Астаналик Данель Берсебаева Сенегал пойтахти Дакардаги маҳаллий мактабда бошланғич синф ўқувчиларига дарс бермоқда.

    Берсебаева ўқувчилари билан
    Фото: видеодан кадр

    — Мен Африкага уч ой олдин магистрлик даражаси учун алмашинув дастури доирасида келдим. Менинг мақсадим шунчаки сайёҳ бўлиш эмас, балки қизиқарли волонтёрлик лойиҳасини амалга ошириш эди, — дейди Данель Jibek Joly телеканалидаги «Bugin LIVE» дастурида.

    Талаба ҳозирда болаларга математика, француз тили, география ва инглиз тилидан дарс беради. Шунингдек, у мактабларга канцелярлик буюмлар тарқатади, ҳужжатлар билан ишлайди ва ҳомийларни жалб қилади.

    Берсебаева ўқувчилари билан
    Фото: видеодан кадр

    Франциядаги магистрант дўстлари унга Сенегалга тезда мослашишга ёрдам беришди. Волонтёрликдан ташқари, Данель магистрлик даражасини тугатгандан сўнг ўз мутахассислиги бўйича иш қидиришни режалаштирмоқда. Унинг сўзларига кўра, агар у давлат компаниясидан таклиф олса, уни мамнуният билан қабул қилади.

