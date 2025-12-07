Астаналик қиз Африкада бошланғич синф ўқувчиларига дарс бермоқда
АSTANА.Кazinform — Астаналик Данель Берсебаева Сенегал пойтахти Дакардаги маҳаллий мактабда бошланғич синф ўқувчиларига дарс бермоқда.
— Мен Африкага уч ой олдин магистрлик даражаси учун алмашинув дастури доирасида келдим. Менинг мақсадим шунчаки сайёҳ бўлиш эмас, балки қизиқарли волонтёрлик лойиҳасини амалга ошириш эди, — дейди Данель Jibek Joly телеканалидаги «Bugin LIVE» дастурида.
Талаба ҳозирда болаларга математика, француз тили, география ва инглиз тилидан дарс беради. Шунингдек, у мактабларга канцелярлик буюмлар тарқатади, ҳужжатлар билан ишлайди ва ҳомийларни жалб қилади.
Франциядаги магистрант дўстлари унга Сенегалга тезда мослашишга ёрдам беришди. Волонтёрликдан ташқари, Данель магистрлик даражасини тугатгандан сўнг ўз мутахассислиги бўйича иш қидиришни режалаштирмоқда. Унинг сўзларига кўра, агар у давлат компаниясидан таклиф олса, уни мамнуният билан қабул қилади.