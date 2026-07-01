Астанадан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри авиақатновлар йўлга қўйилади
ASTANA. Kazinform — 2026 йил 3 июлдан бошлаб Астана — Иссиқкўл (Тамчи) — Астана йўналиши бўйича янги мавсумий авиақатнов йўлга қўйилади. Бу ҳақда Kazinform агентлиги Астана халқаро аэропорти матбуот хизматига таяниб хабар беради.
Астана халқаро аэропорти халқаро йўналишлар тармоғини кенгайтиришда давом этмоқда. Янги рейслар Қозоғистоннинг FlyArystan лоукостери томонидан амалга оширилади.
Парвозлар 2026 йил 3 июлдан 31 августгача ҳафтасига икки марта — душанба ва жума кунлари бажарилади.
Жадвалга кўра, самолёт Астанадан соат 07:30 да учиб чиқади ва маҳаллий вақт билан соат 10:45 да Тамчи халқаро аэропортига қўнади. Қайтиш рейси соат 12:00 да Тамчидан йўлга чиқиб, 13:20 да Астанага етиб келади.
Қулай эрталабки жадвал йўловчиларга Иссиқкўл соҳилига куннинг ўрталаригача етиб бориш ва дам олиш вақтларидан самарали фойдаланиш имконини беради.
Авиачипталар FlyArystan авиакомпаниясининг расмий сайти, мобил иловаси ва бошқа расмий сотув каналлари орқали харид қилиш учун мавжуд.