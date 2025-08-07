Астанадаги ярмаркада Тожикистондан маҳсулот ва ҳунармандчилик маҳсулотлари намойиш этилади
ASTANA. Kazinform - 16-17 август кунлари Астана шаҳрида Тожикистон Республикасининг Сўғд вилоятидан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва ҳунармандчилик маҳсулотлари ярмаркаси бўлиб ўтади, деб хабар беради Kazinform пойтахт ҳокимлигига таяниб.
Тожикистон тадбиркорлари 1000 тоннадан ортиқ қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари: мева, қуритилган мевалар, ёнғоқ, сабзавот, полиз ва минтақада машҳур бўлган бошқа экинларни олиб келишади.
Тадбирдан кўзланган мақсад тадбиркорларни ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш, шунингдек, халқаро алоқаларни ривожлантиришдан иборат.
“Асрлар давомида тожик маданияти форс ва туркий анъаналар элементларини ўзига сингдириб келган. Тожикистоннинг ташриф қоғози -Шарқ руҳини ўзида мужассам этган ранг-баранг бозордир.
Тадбир пойтахт аҳолиси ва меҳмонларига нафақат юқори сифатли маҳсулотлар ва ҳунармандчилик буюмларини харид қилиш, балки шарқона бозорнинг бетакрор муҳитини ҳис қилиш, шарқ ошхонасининг энг мазали таомларини татиб кўриш имкониятини беради”, - дея таъкидлади ҳокимлик.
Ярмарка 16 августда соат 11:00 дан 19:00 гача ва 17 августда соат 10:00 дан 19:00 гача «Барыс-Арена» яқинидаги ҳудудда ишлайди.