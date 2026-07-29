Астанадаги "Келажак ўйинлари" фиджитал-ҳаракатга янги туртки беради — Президент
ASTANА. Кazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев "Келажак ўйинлари — 2026" халқаро турнирининг расмий очилиш маросимида нутқ сўзлади.
— Бугун биз "Келажак ўйинлари — 2026" халқаро мусобақасини бошлаяпмиз. Бу — мамлакатларимиз ўртасидаги дўстона муносабатларни мустаҳкамлайдиган улкан аҳамиятга эга тарихий воқеа. Ушбу улкан мусобақа бу йил биринчи марта Қозоғистонда ўтказилмоқда. Бу биз учун катта шараф. Россия Президенти яқинда Қозоғистон ва барча спортчиларга махсус табрик йўллади. Мен Россия раҳбари Владимир Владимирович Путинга самимий қабул учун чуқур миннатдорчилигимни билдираман, — деди Президент.
Тантанали оқшомда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев, Қирғизистон Президенти Садир Жапаров ва Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон иштирок этмоқда. Президент қардош мамлакатлар раҳбарлари ва расмий делегациялар раҳбарларига миннатдорчилик билдирди.
– Барчангизга маълумки, "Келажак ўйинлари" Россия томонидан ташаббус кўрсатилган лойиҳадир. Ушбу лойиҳанинг муваффақиятли амалга оширилиши Президент Владимир Путиннинг хизмати, дейиш учун барча асослар бор. Қисқа вақт ичида ушбу мусобақа глобал мусобақага айланди. Биринчи лойиҳа Қозонда бўлиб ўтди, кейин эса Абу-Дабида давом этди. Бугун эса биз ҳаммамиз буюк даштда тўпландик, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
"Келажак ўйинлари"да иштирок этиш учун Астанага ўттиздан ортиқ мамлакатдан 800 га яқин спортчи келди.
— Менимча, Астанадаги "Келажак ўйинлари" классик спорт ва кибериндустрияни бирлаштирган глобал фиджитал-ҳаракатга янги туртки беради, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, "Келажак ўйинлари — 2026" турнири Астанада 29 июлдан 9 августгача бўлиб ўтади. Мусобақада 34 мамлакатдан 800 дан ортиқ спортчи иштирок этади.
Турнирнинг умумий соврин жамғармаси 4 миллион 650 минг АҚШ долларини ташкил этади.
Эслатиб ўтамиз, Президент Телерадиокомплекси “Келажак ўйинлари — 2026”нинг телевидение орқали ёритилишини таъминлайди.