Астанада яна 12 та таълим муассасаси қурилади
ASTANA. Kazinform — Астана шаҳар ҳокими Женис Қасимбек ўзининг Instagram саҳифасида бу йил яна 12 та таълим муассасаси қурилиши ҳақида хабар берди..
“Мактаблар қуриш ва фарзандларимиз учун қулай таълим муҳитини яратиш бўйича тизимли ишлар олиб борилмоқда. Бир қатор мактаблар ва ўқувчилар саройининг қурилиш жараёни билан танишдим. Янги ўқув йилида яна 12 та таълим муассасасини очамиз. Масалан, сўнгги йилларда 44 та мактаб қурдик. Ушбу чора-тадбирлар мавжуд мактабларга юкни сезиларли даражада камайтирди ва қўшимча ўқувчилар ўринларини очиш имконини берди. Ижтимоий инфратузилмага эҳтиёж юқори бўлган ҳудудларга алоҳида эътибор қаратяпмиз”, — деб ёзди шаҳар ҳокими.
Шунингдек, 2027 йилга тайёргарлик ишлари олиб бориляпти: лойиҳалаш ва шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш бошланди. Бош режага мувофиқ, 2035 йилга келиб шаҳарда 140 га яқин янги мактаб қуриш режалаштирилган.
“Шунингдек, бу йил яна иккита Ўқувчилар саройи ва олтита болалар боғчаси очиш режалаштирилган. Ўқув ва таълим марказларини қуриш учун хусусий инвестициялар ҳам жалб этиляпти”, — деб ёзди Женис Қасимбек.