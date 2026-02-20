Астанада VIII-IX асрларга оид ноёб қўлёзмалар намойиш этилди
ASTANА. Кazinform – Турон университетида Миллий қўлёзмалар ва ноёб китоблар маркази томонидан ташкил этилган “Буюк дашт тарихининг ёзма мероси” номли кўргазма бўлиб ўтди.
Кўргазма Буюк даштнинг ёзма мероси ва унинг қадимги даврлардан то ҳозирги кунгача бўлган ривожланиш босқичларига бағишланган эди.
Кўргазмада VIII-IX асрларга оид қадимги туркий тилдаги ноёб қўлёзмалар, Қорахонийлар давлати, Олтин Ўрда ва Қозоқ хонлиги даврларига оид араб, форс ва чиғатой тилларидаги ҳужжатлар, шунингдек, лотин ёзувидаги қадимги туркий ёзув ва нашрлар намуналари намойиш этилди. Барча материаллар Миллий марказ фондларида сақланади.
Кўргазма давомида иштирокчиларга ёзма ёдгорликларнинг тарихий аҳамияти, уларни ўрганиш хусусиятлари ва сақлаш усуллари ҳақида ахборот берилди.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик олимлар Гарвард университетида қўлёзмалар билан ишлаш усулларини ўрганмоқдалар.