Қозоғистонлик олимлар Гарвард университетида қўлёзмалар билан ишлаш усулларини ўрганмоқдалар
ASTANА. Кazinform – “Қозоғистоннинг қўлёзма мероси: рўйхатга олиш, тиклаш, илмий каталоглаштириш, рақамлаштириш ва кенг қамровли кодикологик ўрганиш” лойиҳаси доирасида қозоғистонлик олимлар делегацияси АҚШнинг Бостон шаҳридаги Гарвард университетига илмий сафар билан борди. Бу ҳақда Фан ва олий таълим вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Саёҳатнинг асосий мақсади Қозоғистон тарихий қўлёзмаларини рўйхатга олиш, илмий каталоглаштириш ва рақамлаштириш бўйича жаҳон тажрибасини ўрганиш, шунингдек, Гарвард университети ва Дэвис маркази олимлари билан яқин алоқалар ўрнатиш, етакчи мутахассислар билан фикр алмашиш ва илмий масалаларни муҳокама қилиш ҳамда қўшма илмий тадбирларни ташкил этишни муҳокама қилишдан иборат.
Олимлар Гарварддаги Дэвис маркази ва Хоутон, Вайденер кутубхоналари мутахассислари билан учрашдилар, ноёб қўлёзмалар тўплами, каталоглаштириш ва рақамлаштиришнинг замонавий усуллари билан танишдилар. Улар HOLLIS тизимидан фойдаланган ҳолда Марказий Осиёга оид ислом манбалари маълумотлар базаси билан ишладилар.
Учрашувлар давомида қўшма семинарлар, маҳорат дарслари, илмий лойиҳалар ва чиғатой тилини ўқитиш соҳасида янги ҳамкорлик имкониятлари, шунингдек, Гарвард олимларининг Қозоғистонга ташрифини ташкил этиш масалалари муҳокама қилинди.
Гарвард олимлари илмий лойиҳа доирасида чиғатой тилининг онлайн луғатини ишлаб чиқиш ташаббусини ҳам таклиф қилишди. Бу халқаро даражадаги ноёб илмий иш бўлади.
Ташриф қозоғистонлик олимларга ноёб қўлёзмалар билан ишлашнинг замонавий усулларини ўзлаштириш, халқаро илмий тармоғини кенгайтириш ва лойиҳа натижаларини янги даражада амалга ошириш имконини берди.
