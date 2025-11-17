Қозоғистон олимлари саратонга қарши дори синовларининг янги босқичини бошладилар
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик саратонга қарши дори ишлаб чиқарувчи NU профессори Дос Сарбасов 2026 йилда клиник синовларнинг янги, муҳим босқичига ўтишини маълум қилди. Ушбу босқич энг тажовузкор ва хавфли деб ҳисобланган KRAS-мутацияга учраган ўсимталарга қарши курашда препаратнинг самарадорлигини исботлаши керак.
Ҳайвонлар устида муваффақиятли клиникадан олдинги тадқиқотлардан сўнг, комбинацияланган препаратнинг иккинчи компонентининг янги, юқори дозаси тасдиқланди, бунинг янада самарали бўлиши кутиляпти.
"Биз стандарт кимётерапия олдидан ушбу препаратни қўллаш бўйича муҳим қарорга келдик. Илгари биз уни беморлар жисмонан заифлашганда, яъни стандарт кимётерапиянинг бир неча раундидан кейин қўллаган эдик. Янги ёндашув ёрдамида биз препаратнинг ўсмалар ва метастазларга бевосита таъсирини, шунингдек, инсон организми препаратга қанчалик тоқат қила олишини аниқлашимиз мумкин. Бунинг биз учун стратегик қарор қабул қилдик, чунки бу дори самарадорлигини аниқлашнинг энг самарали усули", - дея таъкидлади Дос Сарбасов.