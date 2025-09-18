Астанада Тинчлик ва келишув парки расман очилди
ASTANA. Kazinform — Астана шаҳрида Қозоғистондаги турли конфессиялар ва миллатлар ўртасидаги дўстлик ва бирдамлик рамзи бўлган “Тинчлик ва келишув” паркининг расмий очилиш маросими бўлиб ўтди. Маросимда Жаҳон ва анъанавий динлар етакчиларининг VIII съезди делегатлари иштирок этди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
“Тинчлик ва келишув” парки динлараро ва маданиятлараро мулоқотни мустаҳкамлаш мақсадида яратилган ноёб макондир. Унда “Юлдузли осмон” туннели, “Ҳаёт дарахти” ёдгорлиги ва шаршара бор.
Лойиҳанинг марказий концепцияси “Ҳаёт дарахти” монументидир. Унинг гумбази барча мамлакатлар ва халқларни бирлаштирган самовий чодирдир. Тўртта асосий йўналиш - Шарқ, Ғарб, Жануб ва Шимолга қараган тўртта кириш тенглик ва очиқликни англатади. Марказда эса ўтмишни илдизи билан, бугунни танаси билан, келажакни эса тож билан боғлайдиган эман дарахти ўсади.
— Бу бирдамлик, ўзаро ишонч, тинчлик ва ҳамжиҳатликнинг ёрқин тимсолидир. Бутун халқлар тарихида дарахтлар ҳаётийлик, ўсиш ва фаровонлик тимсоли бўлиб келган. Демак, бу парк эътиқоди ва миллатидан қатъи назар, ҳар бир инсоннинг ёруғ келажакка умид рамзидир. Умид қиламизки, Қозоғистон пойтахтининг қоқ марказида жойлашган “Тинчлик ва келишув” парки бугунги оғир дамларда айниқса қадрли бўлган динлар ва маданиятлар ўртасидаги маънавий кўприк тимсолига айланади, — деди Съезд котибияти раҳбари, Сенат спикери Маулен Ашимбаев очилиш маросимида.
Лойиҳа муаллифларининг сўзларига кўра, гумбазнинг тўртта деворида ўзига хос сир ва тимсоллар мавжуд.
Биринчи девор "Қозоғистон - хилма-хиллик дарвозаси" маъбад портали сифатида тасвирланган. Муҳандислик тафсилотлари космик механика қонунларини уйғотади, ботаника безаклари эса дарахт манбасининг қадимий қиёфасини уйғотади.
"Қозоғистон - тинчлик ва фаровонлик маркази" номли иккинчи деворида композициянинг асосий нуқтасида қуёш ва ҳаёт рамзи бўлган катта стилизизация қилинган ёқут тасвирланган. Тушда шохли оқ қуш чинакам умид шохини ва халқлар ва эътиқодлар ўртасидаги тинчлик рамзини олиб юради.
Учинчи девор "Буюк ижод" дунёнинг ибтидоий материядан яратилиши ҳақида ҳикоя қилади. Олмоснинг олтин порлаши ва қимматбаҳо қирралари космоснинг чуқурлигини уйғотади.
Тўртинчи девор - "Динлар уйғунлиги". Орнаментда Қозоғистоннинг асосий эътиқодларига мансуб диний бинолар тасвирланган, уларнинг барчаси ягона нақшда бирлаштирилган.
“Тинчлик ва келишув” паркига 2022 йилда Рим Папаси Франциск, Ал-Азҳар бош имоми Аҳмад ат-Таййиб, Исроил бош раввини ва жаҳон динларининг бошқа вакиллари иштирок этган Жаҳон ва анъанавий динлар етакчиларининг VII съезди иштирокчилари томонидан асос солинган.
Жамоат майдони Тошкент шоҳ кўчаси ва Панфилов кўчаси кесишмасида, Есил дарёси бўйида жойлашган.