OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:12, 16 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Астанада талабалар этносаводхонликни ўрганадилар

    ASTANА. Кazinform – Энди астаналик талабалар “Этносаводхонлик дарслари”ни ўрганадилар, деб хабар берди Jibek joly телеканали ахборот хизмати.

    талабалар
    Фото: Huawei компанияси

    Бу ҳақда Евроосиё миллий университетида бўлиб ўтган йиғилишда маълум қилинди.

    Ушбу дарсда талабалар оммавий ахборот воситаларида миллатлараро муносабатларга оид масалаларни медиа этикаси нуқтаи назаридан тўғри ёритишнинг нозик жиҳатларини ўрганадилар.

    Дарслар ва амалий машғулотлар малакали олимлар томонидан олиб борилади.

    Эслатиб ўтамиз, янги ўқув йилида 30 минг нафардан ортиқ ўқитувчилар малакасини оширади.

    Теглар:
    ОТМ Таълим ва фан Jibek Joly Астана
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!