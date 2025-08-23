OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:27, 23 Август 2025 | GMT +5

    Янги ўқув йилида 30 минг нафардан ортиқ ўқитувчилар малакасини оширади

    ASTANA. Kazinform – 2025–2026 ўқув йилида ҚР Таълим-маориф вазирлигининг “Орлеу” малака ошириш миллий марказида 30 980 нафар ўқитувчи учун курслар ташкил этилади.

    Жаңа оқу жылында 30 мыңнан астам педагог біліктілігін арттырады
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Дастурлар бошланғич мактабдан бошлаб, жумладан, ижтимоий, гуманитар фанлар, табиий фанлар ва математика фанлари ўқитувчиларини қамраб олади.

    Баъзи тингловчилар, шунингдек, инклюзив таълим, етакчилик, инновациялар ва рақамли саводхонлик бўйича курсларда қатнашадилар.

    Йил бошидан буён 39 мингдан ортиқ ўқитувчи ана шундай курсларда қатнашди. Улар орасида қишлоқ мактаблари ўқитувчиларининг улуши сезиларли даражада юқори - 56%.

    Қайд этиш жоизки, 138 минг ўқувчи янги ўқув йилини таъмирланган мактабларда бошлайди.

    Теглар:
    Ўқитувчи Таълим ва фан ҚР Таълим-маориф вазирлиги Мактаблар
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!