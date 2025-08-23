10:27, 23 Август 2025 | GMT +5
Янги ўқув йилида 30 минг нафардан ортиқ ўқитувчилар малакасини оширади
ASTANA. Kazinform – 2025–2026 ўқув йилида ҚР Таълим-маориф вазирлигининг “Орлеу” малака ошириш миллий марказида 30 980 нафар ўқитувчи учун курслар ташкил этилади.
Дастурлар бошланғич мактабдан бошлаб, жумладан, ижтимоий, гуманитар фанлар, табиий фанлар ва математика фанлари ўқитувчиларини қамраб олади.
Баъзи тингловчилар, шунингдек, инклюзив таълим, етакчилик, инновациялар ва рақамли саводхонлик бўйича курсларда қатнашадилар.
Йил бошидан буён 39 мингдан ортиқ ўқитувчи ана шундай курсларда қатнашди. Улар орасида қишлоқ мактаблари ўқитувчиларининг улуши сезиларли даражада юқори - 56%.
Қайд этиш жоизки, 138 минг ўқувчи янги ўқув йилини таъмирланган мактабларда бошлайди.