Астанада шорт-трек бўйича Жаҳон кубоги ва ўсмирлар ўртасидаги ЖЧ бўлиб ўтади
ASTANА. Каzinform — Астанада шорт-трек бўйича Жаҳон кубоги босқичи ва ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати бўлиб ўтади.
Халқаро конькичилар иттифоқининг (ISU) расмий тақвимига кўра, 2027 йилги ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати Қозоғистон пойтахтида бўлиб ўтади.
Жаҳон кубогининг учинчи босқичи 22-24 январь кунлари, ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати эса 28-31 январь кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йилда Астана ўсмирлар ўртасидаги жаҳон кубогининг икки босқичига мезбонлик қилди.
Аввалроқ, ISU фигурали учиш бўйича тўртта қитъа чемпионатини Қозоғистон пойтахтида ўтказишга қарор қилган эди. Ушбу турнир 2027 йил 9 февралдан 14 февралгача бўлиб ўтади.