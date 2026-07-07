Астанада шаҳар кунида 24 чақалоқ дунёга келди
ASTANA. Kazinform — Пойтахтда Астана куни нафақат байрамона тадбирлар, балки чақалоқлар туғилиши ҳақидаги хушхабар билан ҳам ёдда қолди.
6 июль куни тунги соат 00:00 дан бошлаб Астанада 24 нафар чақалоқ дунёга келди. Уларнинг 15 нафари ўғил, 9 нафари қиз, деб хабар беради пойтахт ҳокимлигининг расмий сайти.
Шаҳар перинатал марказида 7 нафар чақалоқ туғилди. Улардан 4 нафари ўғил, 3 нафари қиз. Шаҳарнинг 2-сонли кўп тармоқли шифохонасида 9 нафар чақалоқ дунёга келди, уларнинг 8 нафари ўғил, 1 нафари қиз. Шаҳарнинг 3-сонли кўп тармоқли шифохонасида эса 8 нафар чақалоқ туғилди. Улардан 3 нафари ўғил, 5 нафари қиз.
Ҳозирги вақтда барча оналар ва чақалоқларнинг аҳволи яхши. Улар тиббиёт ходимлари назорати остида бўлиб, зарур тиббий ёрдам ва парвариш билан таъминланмоқда.