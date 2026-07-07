KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Астанада шаҳар кунида 24 чақалоқ дунёга келди

    ASTANA. Kazinform — Пойтахтда Астана куни нафақат байрамона тадбирлар, балки чақалоқлар туғилиши ҳақидаги хушхабар билан ҳам ёдда қолди.

    младенец
    Фото: freepik.com

    6 июль куни тунги соат 00:00 дан бошлаб Астанада 24 нафар чақалоқ дунёга келди. Уларнинг 15 нафари ўғил, 9 нафари қиз, деб хабар беради пойтахт ҳокимлигининг расмий сайти.

    Шаҳар перинатал марказида 7 нафар чақалоқ туғилди. Улардан 4 нафари ўғил, 3 нафари қиз. Шаҳарнинг 2-сонли кўп тармоқли шифохонасида 9 нафар чақалоқ дунёга келди, уларнинг 8 нафари ўғил, 1 нафари қиз. Шаҳарнинг 3-сонли кўп тармоқли шифохонасида  эса 8 нафар чақалоқ туғилди. Улардан 3 нафари ўғил, 5 нафари қиз.

    Ҳозирги вақтда барча оналар ва чақалоқларнинг аҳволи яхши. Улар тиббиёт ходимлари назорати остида бўлиб, зарур тиббий ёрдам ва парвариш билан таъминланмоқда.

    Болалар Астана куни Жамият Демография Астана
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф